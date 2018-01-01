Тренер Паркера: У Джошуа крепкий подбородок, ведь у Кличко серьезный удар

Тренер Джозефа Паркера оценил силу удара Владимира Кличко.

Наставник чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера Кевин Барри оценил стойкость Энтони Джошуа в поединке с Владимиром Кличко:

"Думаю, что у Энтони Джошуа очень хороший подбородок. Он пропускал очень серьезные удары в бою с Владимиром Кличко, был в нокдауне, но сумел подняться и победить. Но мы знаем, что Джошуа можно сбить с ног. Он побывал на полу в любителях, в спарринге и в сражении с Кличко", – приводит слова Барри ресурс klitschko-brothers.

Напомним, бой между чемпионом по версиям WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа и обладателям титула WBO Джозефом Паркером состоится 31 марта в Кардиффе, Уэльс.

Ранее сообщалось, Энтони Джошуа надеется, что Джозеф Паркер подойдет к бою в наилучшей форме.

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