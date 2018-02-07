Усик спустя две недели после победы над Бриедисом отправился на отдых
Украинский боксер может немного расслабиться перед стартом подготовки к финальному поединку Всемирной боксерской суперсерии.
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик опубликовал снимок в социальную сеть Instagram.
Суда по фотографии, украинец отправился в теплые края, чтобы набраться сил перед стартом подготовки к финалу Всемирной боксерской суперсерии.
На футболке спортсмена красуется уже традиционный для него лозунг "I'm feel! I'm very feel!", с историей которого вы можете ознакомиться здесь.
Напомним, что в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии сойдутся Александр Усик и Мурат Гассиев.
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