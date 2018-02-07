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Усик спустя две недели после победы над Бриедисом отправился на отдых

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Украинский боксер может немного расслабиться перед стартом подготовки к финальному поединку Всемирной боксерской суперсерии.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик опубликовал снимок в социальную сеть Instagram.

Суда по фотографии, украинец отправился в теплые края, чтобы набраться сил перед стартом подготовки к финалу Всемирной боксерской суперсерии.

На футболке спортсмена красуется уже традиционный для него лозунг "I'm feel! I'm very feel!", с историей которого вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, что в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии сойдутся Александр Усик и Мурат Гассиев.

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Теги: бокс, Александр Усик, фото, отдых
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  08.02.2018, 07:25
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  07.02.2018, 22:49
Оценка:  -1
гость
Саша правильно. Только не говори нашим чертям куда уехал. Ты этого достоин.
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