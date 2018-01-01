Мишико Беселия сразится за первый титул

Мишико Беселия проведет первый титульный поединок против Владислава Мельника.

Суперлегковес из Черкасс Мишико Беселия (17-0. 12 КО) проведет 24 февраля в киевском Freedom Event Hall первый титульный поединок против Владислава Мельника (5-0, 3 КО).

На кону – пояс чемпиона Украины по боксу. Поединок состоится в рамках международного турнира MMA PRO UKRAINE 15. Организатор турнира – профессиональная лига смешанных единоборств MMA PRO UKRAINE при участии компании братьев Кличко К2 Promotions Ukraine.

Не знающий поражений Мишико одержал на профессиональном ринге 17 побед, 12 из которых нокаутом. Предыдущий поединок провел в декабре прошлого года в Броварах, остановив Дениса Чечету (9-5-1, 8 КО) из Харькова в третьем раунде. Мишико 25 лет, боксирует в стойке правши. К этому поединку готовится в Черкассах под руководством Вадима Воробьева.

Нынешнему сопернику Беселии 19 лет. В послужном списке Владислава 5 побед в 5-ти поединках, 3 из которых он завершил досрочно. Живет и тренируется в Миргороде.

В программе вечера 12 поединков, 2 из которых титульных. Главным событием турнира станет бой за титул чемпиона Европы по профессиональному ММА между украинцем Максимом Пашковым и представителем Бразилии Густаво Вурлитцером.

Вашему вниманию фото с открытой тренировки: