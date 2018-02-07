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WBC изготовит особый пояс для победителя боя Головкин – Альварес

Комментариев: 1
Пояс будет носить имя бывшего президента Мексики Адольфо Лопеса Матеоса.
Геннадий Головкин и Сауль Альварес
Геннадий Головкин и Сауль Альварес
Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Всемирный боксерский совет изготовит специальный пояс для победителя поединка, в котором встретятся чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес.

"Новый пояс изготовят к 5 мая. В этом году он будет носить имя бывшего президента Мексики Адольфо Лопеса Матеоса. Мы счастливы и мотивированы. В прошлом году у нас был пояс "Уичоли" (в честь коренных индейцев). Пояс этого года будет не менее красивым", – цитирует Сулеймана BoxingScene.

Напомним, первый поединок Головкин - Альварес завершился ничейным результатом, но пояс Уичоли, изготовленный для победителя этого боя, вручили Геннадию Головкину.

Бой-реванш назначен на 5 мая, а с местом проведения пока не определились.

Ранее сообщалось, что Альварес расчитывает и на третий бой с Головкиным.

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Теги: Геннадий Головкин, Сауль Альварес, WBC, бокс
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  07.02.2018, 17:13
Оценка:  -1
петенька
Надеюсь казаха грубо накажут в этом бою в пуканчик))))).
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