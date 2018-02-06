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Беллью – о бое с Уайлдером: Не собираюсь рисковать жизнью

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Тони Беллью признался, почему не собирается боксировать против Деонтея Уайлдера.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Британец Тони Беллью рассказал, почему не собирается проводить бой против чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера: 

"Когда я впервые увидел Уайлдера вживую, то слегка опешил: и представить себе не мог, что он настолько здоровенный. Мы пожали друг другу руки, обнялись. И тогда я понял, насколько у него длиннющие руки. Он мог одной рукой обнять меня целиком и в то же время этой же рукой чесать себе репу. И в тот момент я понял, что передумал. Больше у меня мыслей о поединке против Уайлдера не возникало. Не собираюсь рисковать собственной жизнью. Каждый боксёр и так опасен сам по себе. И тем более опасен тогда, когда у него настолько колоссальное преимущество в антропометрии", – приводит слова Белью IFL TV.

Ранее Деонтей Уайлдер заявлял, что добьется быстрой победы в поединке против Луиса Ортиса. Также американец считает, что он самая большая угроза для Энтони Джошуа.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Деонтей Уайлдер
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