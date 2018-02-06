Берчельт намерен боксировать с Ломаченко

Мексиканец Мигель Берчельт намерен объединить пояса в поединке с Василием Ломаченко.

Чемпион мира во втором легком весе по версии WBC Мигель Берчельт намерен провести объединительный поединок с другим обладателем титула:

"После поединка с Максвеллом Авуку я хочу вернуться в США и провести защиту против претендента на мой пояс Мигеля Романа. После этого я хотел бы объединить пояса с другим чемпионом мира во втором полулегком весе – Василием Ломаченко, Альберто Мачадо или Кеничи Огавой", – цитирует мексиканского боксера издание The Ring.

Добавим, что объединительный бой может состоятся лишь во второй половине 2018 года.

Ранее сообщалось, что Хорхе Линарес готов к переговорам с Василием Ломаченко. Также Бернард Хопкинс заявил, что украинец недотягивает до уровня Мохаммеда Али или же Флойда Мейвезера.

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