Хопкинс: Ломаченко не настолько хорош, как Али

Бернард Хопкинс считает Василия Ломаченко отличным боксером, однако по его мнению, украинец и рядом не стоит с Мохаммедом Али.

Бывший боксер Бернард Хопкинс заявил, что сравнивать Василия Ломаченко с Мохаммедом Али или же Флойдом Мейвезером – нонсенс:

"Что сказал Арум? Он сказал, что Ломаченко лучше, чем Мохаммед Али? Что же, возраст берет свое. Думаю, что Арум просто делает то, что должен делать промоутер. Он должен был это сказать.

Ломаченко и близко не настолько хорош, как Али. Вы говорите, что на уровне с Мейвезером? Нонсенс. Но промоутер должен продавать. Арум настолько классный продавец что он сможет втюхать лед белому медведю. Но, слушайте, Ломаченко умеет драться и каждый, кто выйдет с ним в ринг будет иметь большие проблемы.

Но я не согласен с тем, чтобы упоминать имя Али с кем бы то ни было. Арум делает это, потому что он Арум. Он легенда. Знаете, сравнивать кого-то с Али это то же, что сравнивать кого-то с Майклом Джорданом. Леброн Джеймс велик, но он не Майкл Джордан", – заявил Хопкинс в интервью изданию Fight Hub.

Ранее сообщалось, что Хорхе Линарес готов к переговорам с Василием Ломаченко.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!