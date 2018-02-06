Официально: Усик и Гассиев поборются за пояс The Ring

На кону финального боя Всемирной боксерской суперсерии будет стоять сразу пять чемпионских поясов.

Победитель финального противостояния Всемирной боксерской суперсерии получит не только звание чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF, но и дополнительный пояс от всемирного известного журнала The Ring, сообщает официальный сайт издания.

Напомним, в финал турнира пробились украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев. Бой запланирован на 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).

Также сильнейшему из них вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

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