Переключиться на мобильную версию

Официально: Усик и Гассиев поборются за пояс The Ring

Комментариев: 2
На кону финального боя Всемирной боксерской суперсерии будет стоять сразу пять чемпионских поясов.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Победитель финального противостояния Всемирной боксерской суперсерии получит не только звание чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF, но и дополнительный пояс от всемирного известного журнала The Ring, сообщает официальный сайт издания.

Напомним, в финал турнира пробились украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев. Бой запланирован на 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).

Также сильнейшему из них вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия, The Ring
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  06.02.2018, 16:52
Оценка:  0
pусский
Я тебе и так писал, что победит Гассиев!
Peyot    06.02.2018, 16:38
Оценка:  0
Peyot
Ну что сказать бой должен пройти на нейтральной территории. И пусть победит сильнейший!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь