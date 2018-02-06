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Промоутер Поветкина: Бой с Прайсом – это подготовка к Джошуа

Комментариев: 7
Андрей Рябинский считает, что Дэвид Прайс - хороший "тренажер" для Поветкина перед боем с Джошуа.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
vsenabox.ru

Глава промоутерской компании Мир бокса Андрей Рябинский назвал бой Александра Поветкина против Дэвида Прайса тренировочным. По его словам, россиянину нужно провести поединок в Британии, потому что в арсенале боксера было много домашних боев.

"Саша считает, что ему проще боксировать за рубежом, и для нас это хорошая история, так как мы что-то слишком много боксировали дома. Бой с Прайсом – прекрасная подготовка (к Джошуа – ред.). Прайс – огромный парень, но не такой крутой, как Джошуа. И нам как раз нужен огромный парень, который будет "тренажером", в хорошем смысле, чтобы потом выходить на Джошуа. Надо в Британии появиться, чтобы Поветкина там увидели", – цитирует Рябинского Р-Спорт.

Напомним, поединок Поветкин - Прайс состоится в андеркарде боя Джошуа - Паркер в Кардиффе 31 марта.

Ранее сообщалось, что Поветкин назвал бой с Прайсом еще одним этапом к поединку против Джошуа.

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Теги: Александр Поветкин, Дэвид Прайс, Энтони Джошуа, бокс, бой
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Комментариев (7)
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русский  (аноним)  06.02.2018, 16:56
Оценка:  0
русский
Отсосу член у укропчиков))))). Всем дам в пуканчик, трахайте меня братцы))))).
pусский  (аноним)  06.02.2018, 16:20
Оценка:  -1
pусский
Наш Саня убивает всяких Peyotов-задротов с одного удара, и он ещё станет абсолютным чемпионом, а начнёт с Дрюни Джошуа!
Peyot    06.02.2018, 16:32
Оценка:  0
Peyot
ваши мельдониево-остариновый витязь - уже никем не станет... ну может еще и проведет один денежный бой против чемпиона в котором так же как с Кличко будет нюхать трусы соперника и бояться поднять голову что бы не отбили а потом безславно уйдет в нибытие... а в начале карьеры у него был потенциал еслди бы не осталься в рф не просрал бы карьеру!
pусский  (аноним)  06.02.2018, 15:58
Оценка:  -1
pусский
Саня, мочи НАТОвского прихвостня без вопросов, чтоб британец потом даже допинг не смог выдавить! Россия с тобой, чувак!
Peyot    06.02.2018, 16:09
Оценка:  0
Peyot
интересно сколько вы руские налоплотильщики(или вы уже там по честному рабами карликовой моли называетесь?) заплатили за то что бы пипеткина не дисквалифицировали пожизненно за регулярное употреление допинга?))))
Peyot    06.02.2018, 16:11
Оценка:  0
Peyot
и еще один момент. ты знаешь хоть одного реально серьезного бойца который к 38годам выступал в андеркарте у чемпионов?)))))))) Да все или были чемпионами сами или уже ушли на пенсию... пипеткин класика узкого позорища!
Peyot    06.02.2018, 15:51
Оценка:  0
Peyot
Все руские деруться только в рфпотому что за пределами даже фсб не может подменить допинг пробу. А без допинга руские ничего не могут!
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