Промоутер Поветкина: Бой с Прайсом – это подготовка к Джошуа

Андрей Рябинский считает, что Дэвид Прайс - хороший "тренажер" для Поветкина перед боем с Джошуа.

Глава промоутерской компании Мир бокса Андрей Рябинский назвал бой Александра Поветкина против Дэвида Прайса тренировочным. По его словам, россиянину нужно провести поединок в Британии, потому что в арсенале боксера было много домашних боев.

"Саша считает, что ему проще боксировать за рубежом, и для нас это хорошая история, так как мы что-то слишком много боксировали дома. Бой с Прайсом – прекрасная подготовка (к Джошуа – ред.). Прайс – огромный парень, но не такой крутой, как Джошуа. И нам как раз нужен огромный парень, который будет "тренажером", в хорошем смысле, чтобы потом выходить на Джошуа. Надо в Британии появиться, чтобы Поветкина там увидели", – цитирует Рябинского Р-Спорт.

Напомним, поединок Поветкин - Прайс состоится в андеркарде боя Джошуа - Паркер в Кардиффе 31 марта.

Ранее сообщалось, что Поветкин назвал бой с Прайсом еще одним этапом к поединку против Джошуа.

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