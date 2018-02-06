Усик: Мне без разницы, где побеждать Гассиева

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик заявил, что ему неважно, где боксировать с Муратом Гассиевым:"Мне без разницы, где выигрывать. Наверн.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик заявил, что ему неважно, где боксировать с Муратом Гассиевым:

"Мне без разницы, где выигрывать. Наверное, это не совсем честно и объективно, но как Бог даст, так и будет. Для меня не имеет значения, куда ехать, везде буду костьми ложиться, но делать свое любимое дело. Давайте пока подождем, пускай объявят, где это будет происходить, а когда мы узнаем точную дату боя, тогда и будем планировать свой тренировочный график.

Понятно, что будут раскачивать, однозначно будут это делать, и от этого никуда не уйдешь, но я изменю это. Это не будет политикой, это будет боксом! Мне не нужна политика, потому что в ней слишком много грязи, которая меня не устраивает. Меня устраивает спорт – бокс", – рассказал Усик в в эфире телеканала 112 Украина.

Напомним, что в финале Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик встретиться с россиянином Муратом Гассиевым.

Ранее Усик назвал условия, при которых готов провести бой-реванш с Майрисом Бриедисом.

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