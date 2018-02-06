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Усик рассказал, при каких условиях проведет бой-реванш с Бриедисом

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Александр Усик прокомментировал возможный реванш с Майрисом Бриедисом.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик назвал условия, при каких проведет бой-реванш с латвийцем Майрисом Бриедисом:

"Давайте реально на это посмотрим: насколько это будет интересно людям и кто за этот бой заплатит? Ну для того, чтобы вообще этот бой сделать. Бесплатно мы же не будем боксировать. Если у него есть тот, кто заплатит за этот поединок, сумма, которая устроила бы меня, – ну хорошо, я побоксирую еще с ним с удовольствием.

Приеду, мне без разницы. Это же бизнес, так что давайте... чуть надо покрутиться, чуть заработать", – сказал Усик в эфире телеканала 112 Украина.

Напомним, что Усик победил Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии по очкам (114:114, 115:113, 115:113).

Финальный поединок WBSS, в котором сойдутся Александр Усик и Мурат Гассиев пройдет 11-го мая в Саудовской Аравии.

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Теги: бокс, Всемирная боксерская суперсерия, Александр Усик, Майрис Бриедис
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Комментариев (2)
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