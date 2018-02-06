Шатерникова назвала сильные стороны Гассиева

Алина Шатерникова поделилась впечатлениями после боя Гассиев - Дортикос.

Экс-чемпионка мира Алина Шатерникова поделилась впечатлениями от боя между Муратом Гассиев и Юниером Дортикосом, а также рассказала о сильных сторонах будущего соперника Александра Усика:

"Несмотря на свои 24 года, Гассиев показывает весьма зрелый и мастерский бокс. Откровенно говоря, была впечатлена его работой в ринге против Дортикоса в недавнем бою. Он четко выполнил план на бой, тактически все было выполнено безукоризненно. Не было лишних эмоций, ненужных ударов, все было сделано рационально и с холодной головой. Для молодых боксеров, у которых еще кровь кипит в жилах и эмоции бьют через край, полностью выдержать план на бой – это невероятная заслуга.

Также у Гассиева очень мощные удары, при возможности он сразу же отправляет соперника на помост ринга. Хороший и тайминг, то есть правильно выбирает момент для удара. Не просто выкидывает удары, а делает это с высоким КПД. В первых трех раундох отлично держал блок, отличается высочайшей концентрацией на сопернике и умеет быстро анализировать ситуацию, по сути, читая соперника. Понравилась работа по двум уровням: голова и корпус. В некоторых комбинациях он пробивал в голову несильно и тут же следовал мощнейший удар в корпус. Это говорит о том, что Гассиев блестяще владеет искусством бокса", - сказала Шатерникова в комментарии ICTV.

Напомним, что финал Всемирной боксерской суперсерии, в котором сойдутся украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.

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