Усик – Гассиев: кто победит?
В финальном бою Всемирной боксерской суперсерии встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев.
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик 11 мая проведет финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии. Соперником нашего спортсмена станет обладатель титулов WBA и IBF.
Украинец на пути в финал выбил Марко Хука и Майриса Бриедиса, а его оппонент – Кшиштофа Володарчика и Юниера Дортикоса.
Кто из них станет абсолютным чемпионом мира в крузервейте?
Полная версия правил
Было бы хорошо что бы Усик победил не по очкам а Гасиев нюхнул канвас да еще и в Москве и весь куй до копейки