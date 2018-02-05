Усик – Гассиев: кто победит?

В финальном бою Всемирной боксерской суперсерии встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик 11 мая проведет финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии. Соперником нашего спортсмена станет обладатель титулов WBA и IBF.

Украинец на пути в финал выбил Марко Хука и Майриса Бриедиса, а его оппонент – Кшиштофа Володарчика и Юниера Дортикоса.

Кто из них станет абсолютным чемпионом мира в крузервейте?