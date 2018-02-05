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Усик – Гассиев: кто победит?

Комментариев: 9
В финальном бою Всемирной боксерской суперсерии встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев.
Александр Усик или Мурат Гассиев?
Александр Усик или Мурат Гассиев?
worldboxingsuperseries.com

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик 11 мая проведет финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии. Соперником нашего спортсмена станет обладатель титулов WBA и IBF.

Украинец на пути в финал выбил Марко Хука и Майриса Бриедиса, а его оппонент – Кшиштофа Володарчика и Юниера Дортикоса.

Кто из них станет абсолютным чемпионом мира в крузервейте?

 
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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (9)
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WaS_ist_Das_    05.02.2018, 17:45
Оценка:  0
WaS_ist_Das_
Мурат медлен я удивлен че кубинец такой деревянный постоянно стоял перед ним и все принимал на себя, обычное кубинцы пластичные работают корпусом маятник, челнок а Дортикус стоял как буд то договорились.
Было бы хорошо что бы Усик победил не по очкам а Гасиев нюхнул канвас да еще и в Москве и весь куй до копейки
WaS_ist_Das_    05.02.2018, 17:32
Оценка:  -1
WaS_ist_Das_
Все зависит от Усика в какой он будет форме и как настроен, если будет так же застаиваться как перед Бриедисом тупить то будет нюхать канвас, а если включит ноги и будет работать с дальнец дистанции постоянно джебом то куй его Мурак догонит или зажчет.. Гасием медлен это факт и весь куй до копейки
Олег КМС  (аноним)  05.02.2018, 16:35
Оценка:  0
Олег КМС
Вопрос задан по моему некорректно, победит конечно же украинский боксёр на стороне которого скорость, опыт, техническое превосходство, нестандартность, работа ног, против осетина ударной мощи, более юного возраста и незначительного физического превосходства!
pусский  (аноним)  05.02.2018, 15:30
Оценка:  -1
pусский
Принимаю, допинг не обнаружат.
Peyot    05.02.2018, 15:32
Оценка:  0
Peyot
только если бы бой был в рф)))))
Peyot    05.02.2018, 15:17
Оценка:  -1
Peyot
10 к 1 что Гасиев провалит допингтест и боя не будет)))))))
pусский  (аноним)  05.02.2018, 15:09
Оценка:  -2
pусский
Кто победит... Победит гражданин Российской Федерации, который даст гейропейцу пизды!
Peyot    05.02.2018, 15:16
Оценка:  0
Peyot
Отбрось эмоции кремлевскую пропаганду и понты и попробуй логически обьяснить как? Гасиев уступает скоростью, техникой, умение передвигатся по рингу, выносливостью и боксерским интеректом. Да он может держать удар и возможно он сильнее бьет(возможно)...
Peyot    05.02.2018, 15:16
Оценка:  0
Peyot
Как он стоя на месте будет побеждать бегающего как угарелый вокруг него и бьющего со всех сторон Усика?)))))
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