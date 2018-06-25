Усик – Гассиев: прогноз и ставки букмекеров на бой
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев встретятся в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии.
По мнению букмекеров, если раньше фаворитом данного боя являлся Усик, то сейчас ставки равны.
Так, на победу украинца компания William Hill принимает ставки с коэффициентом 1,9. На успех россиянина коэффициент такой же – 1,9. Ничья в данном противостоянии оценивается в 19,0.
Отметим, что финальный бой WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве.
Напомним, что на пути к финалу Усик сначала в 1/4 финала досрочно победил Марко Хука, а в полуфинале по очкам одолел Майриса Бриедиса.
В свою очередь Мурат Гассиев в четвертьфинале нокаутировал Кшиштофа Влодарчика, а в 1/2 досрочно победил Юниера Дортикоса.
Ранее сообщалось, что Александр Усик также отправился в Москву на бой против Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии. Украинец уволил своего тренера Сергея Ватаманюка перед боем.
Напомним, бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция.
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