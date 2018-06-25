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Усик – Гассиев: прогноз и ставки букмекеров на бой

Комментариев: 25
Букмекеры считают Усика фаворитом в противостоянии с Гассиевым.
Мурат Гассиев и Александр Усик
Мурат Гассиев и Александр Усик
tass.ru

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев встретятся в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии.

По мнению букмекеров, если раньше фаворитом данного боя являлся Усик, то сейчас ставки равны.

Так, на победу украинца компания William Hill принимает ставки с коэффициентом 1,9. На успех россиянина коэффициент такой же – 1,9. Ничья в данном противостоянии оценивается в 19,0.

Отметим, что финальный бой WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве.

Напомним, что на пути к финалу Усик сначала в 1/4 финала досрочно победил Марко Хука, а в полуфинале по очкам одолел Майриса Бриедиса.

В свою очередь Мурат Гассиев в четвертьфинале нокаутировал Кшиштофа Влодарчика, а в 1/2 досрочно победил Юниера Дортикоса.

Ранее сообщалось, что Александр Усик также отправился в Москву на бой против Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии. Украинец уволил своего тренера Сергея Ватаманюка перед боем.

Напомним, бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, прогнозы на спорт, букмекеры, WBSS, бокс
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Комментариев (25)
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giiiordzo    17.07.2018, 20:17
Оценка:  0
giiiordzo
На ЧМ-2018 в матче Испания-Россия тоже был явный фаворит:Испания.Знаю нескольких людей,поставили на Испанию от 3000 до 10000 гривен...
гость  (аноним)  27.06.2018, 15:16
Оценка:  -8
гость
Хо.хлы проебли даже границы..
SKELA    15.07.2018, 11:41
Оценка:  +5
SKELA
какцапы аляску
ostman    26.06.2018, 03:33
Оценка:  +8
ostman
недонация-кацапы,готовтесь снова отсосать как это сделал поветкин у Кличко....такая у вас историческая миссия-стоять на коленях и играть на кожанной флейте бугага
гость  (аноним)  25.06.2018, 22:34
Оценка:  -8
гость
Хо.хлы проебли все .и такой страны как токовой нет..
гость  (аноним)  25.06.2018, 20:07
Оценка:  -8
гость
Усик уже на пике и лучше он не станет..
гость  (аноним)  25.06.2018, 20:04
Оценка:  -8
гость
Чего гадать за месяц. Усик смотрится от соперника . Хуже соперник лучше усик . Если Усик будет такой как с Бриедисом а он таким и будет. то пиши пропала нокаут обеспечен..
не могу читать  (аноним)  25.06.2018, 17:38
Оценка:  -5
не могу читать
ЗАТКНИТЕ ПЕТЕНЬКЕ ПУКАНЧИК!
петенька  (аноним)  25.06.2018, 14:10
Оценка:  -9
петенька
В пуканчик хочу!
русский  (аноним)  25.06.2018, 12:04
Оценка:  0
русский
Но я патриот своей страны, как и большинство русских. Буду болеть за Муратика. Готов подставить ему свой пуканчик, и вылизать промежность.
ВоблаВологда  (аноним)  25.06.2018, 11:43
Оценка:  +4
ВоблаВологда
Не люблю шаурму, гадкая(((((((.
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