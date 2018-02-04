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Гассиев вернул пояс чемпиона WBA Юниеру Дортикосу

Комментариев: 2
В финале Всемирной боксерской суперсерии все равно этот пояс будет стоять на кону.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
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Чемпион мира в первом тяжелом дивизионе по версиям WBA, IBF Мурат Гассиев, после пресс конференции, вернул Юниеру Дортикосу пояс чемпиона WBA.

Таким образом, чемпион из Осетии поддержал соперника, который не смог сдержать эмоций и расплакался на пресс-конференции.

Чемпионом мира Дортикос от этого он не стал, но красивый жест принял.WBA сделает Гассиеву новый пояс, а подарок останется у Дортикоса. 

Напомним, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса и пробился в финал турнира, где проведет поединок с украинцем Александром Усиком. Бой пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.

Смотри также видео нокаута в поединке Гассиев – Дортикос.

Усик, который поднялся в ринг по завершении боя, анонсировал красивый бокс в финале. Позже Александр и Мурат провели первую дуэль взглядов.

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Теги: Мурат Гассиев, бокс, Всемирная боксерская суперсерия, Юниер Дортикос
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Комментариев (2)
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Мипириможчи    04.02.2018, 23:24
Оценка:  -2
Мипириможчи
Если Усик пропустит свинг от Гассиева,то просто перестанет узнавать своих родных и близких до Второго Пришествия.
Мипириможчи    04.02.2018, 23:24
Оценка:  -3
Мипириможчи
Если Усик пропустит свинг от Гассиева,то просто перестанет узнавать своих родных и близких до Второго Пришествия.
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