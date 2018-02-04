Гассиев вернул пояс чемпиона WBA Юниеру Дортикосу

В финале Всемирной боксерской суперсерии все равно этот пояс будет стоять на кону.

Чемпион мира в первом тяжелом дивизионе по версиям WBA, IBF Мурат Гассиев, после пресс конференции, вернул Юниеру Дортикосу пояс чемпиона WBA.

Таким образом, чемпион из Осетии поддержал соперника, который не смог сдержать эмоций и расплакался на пресс-конференции.

Чемпионом мира Дортикос от этого он не стал, но красивый жест принял.WBA сделает Гассиеву новый пояс, а подарок останется у Дортикоса.

Напомним, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса и пробился в финал турнира, где проведет поединок с украинцем Александром Усиком. Бой пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.

Смотри также видео нокаута в поединке Гассиев – Дортикос.

Усик, который поднялся в ринг по завершении боя, анонсировал красивый бокс в финале. Позже Александр и Мурат провели первую дуэль взглядов.

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