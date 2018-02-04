Усик - Гассиев: на кону боя будут пять чемпионских поясов
На кону финального поединка Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым будут не только четыре чемпионских пояса всех престижных организаций - WBC, WBO, WBA и IBF.
Как сообщает ringpolska.pl, победитель боя Усик – Гассиев также завладеет вакантным поясом авторитетного журнала The Ring.
Последним обладателем пояса The Ring в тяжелом весе был кубинец Йоан Пабло Эрнандес, который в 2015 году завершил карьеру. Данный пояс разыгрывается только в поединке двух самых сильных представителей категории.
Напомним, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса и пробился в финал турнира, где проведет поединок с украинцем Александром Усиком. Поединок пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.
Смотри также видео нокаута в бою Гассиев – Дортикос.
Усик, который поднялся в ринг по завершении поединка, анонсировал красивый бокс в финале. Позже Александр и Мурат провели первую дуэль взглядов.
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цап (старославянское название) = козел (Острожская библия)
как цап = как козел
х-о-х-о-л — возвышенный
И чуть нахохлились дома
В этом городе тепло и сыро
В этом городе тепло и сыро
А за городом зима, зима, зима...".