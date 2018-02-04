Усик - Гассиев: на кону боя будут пять чемпионских поясов

Победитель Всемирной боксерской суперсерии завладеет всеми престижными поясами в категории.

На кону финального поединка Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым будут не только четыре чемпионских пояса всех престижных организаций - WBC, WBO, WBA и IBF.

Как сообщает ringpolska.pl, победитель боя Усик – Гассиев также завладеет вакантным поясом авторитетного журнала The Ring.

Последним обладателем пояса The Ring в тяжелом весе был кубинец Йоан Пабло Эрнандес, который в 2015 году завершил карьеру. Данный пояс разыгрывается только в поединке двух самых сильных представителей категории.

Напомним, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса и пробился в финал турнира, где проведет поединок с украинцем Александром Усиком. Поединок пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.

Смотри также видео нокаута в бою Гассиев – Дортикос.

Усик, который поднялся в ринг по завершении поединка, анонсировал красивый бокс в финале. Позже Александр и Мурат провели первую дуэль взглядов.

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