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Усик - Гассиев: на кону боя будут пять чемпионских поясов

Комментариев: 11
Победитель Всемирной боксерской суперсерии завладеет всеми престижными поясами в категории.
Мурат Гассиев - Александр Усик
Мурат Гассиев - Александр Усик
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На кону финального поединка Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым будут не только четыре чемпионских пояса всех престижных организаций - WBC, WBO, WBA и IBF.

Как сообщает ringpolska.pl, победитель боя Усик – Гассиев также завладеет вакантным поясом авторитетного журнала The Ring.

Последним обладателем пояса The Ring в тяжелом весе был кубинец Йоан Пабло Эрнандес, который в 2015 году завершил карьеру. Данный пояс разыгрывается только в поединке двух самых сильных представителей категории.

Напомним, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса и пробился в финал турнира, где проведет поединок с украинцем Александром Усиком. Поединок пройдет 11 мая в Саудовской Аравии.

Смотри также видео нокаута в бою Гассиев – Дортикос.

Усик, который поднялся в ринг по завершении поединка, анонсировал красивый бокс в финале. Позже Александр и Мурат провели первую дуэль взглядов.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (11)
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Осталось 500 символов
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кАклы-нищеброды  (аноним)  04.02.2018, 22:43
Оценка:  -4
кАклы-нищеброды
Господь, спасибо тебе, что я не кАКол))) Мы не кАклы, кАКлы - не мы))) С дЕГенератами пытаться аргументированно дискутировать нереально))) хЭроям в сРАло)))
ata-man    04.02.2018, 23:50
Оценка:  0
ata-man
"…. как м-о-с-к-а-л-ь, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду…" – "Сорочинская ярмарка", Николай Васильевич Гоголь.
ata-man    05.02.2018, 00:00
Оценка:  0
ata-man
народы (старославянское название) = язЫки (Острожская библия)
цап (старославянское название) = козел (Острожская библия)
как цап = как козел
х-о-х-о-л — возвышенный
ata-man    05.02.2018, 00:02
Оценка:  0
ata-man
"Остыли реки и земля остыла
И чуть нахохлились дома
В этом городе тепло и сыро
В этом городе тепло и сыро
А за городом зима, зима, зима...".
ata-man    05.02.2018, 00:23
Оценка:  0
ata-man
Шел х.о.х.о.л — насрал на пол Шел к.а.ц.а.п — зубами цап (цапнул, схватил)
гость  (аноним)  04.02.2018, 22:41
Оценка:  -4
гость
Усик еще от Бриедиса пиз дюлей не отошел. Он думал что в боксе можно прохлаждаться .. А тут оказывается пиз дят и очень сильно. В финале можно остаться не только без мозгов как Пидалик. но и без единого ребра..
гость  (аноним)  04.02.2018, 22:22
Оценка:  +5
гость
21.53 - ватный червяк. Ты уже инвалид, как и 86% КАЦАПОВ
петенька  (аноним)  04.02.2018, 22:00
Оценка:  +3
петенька
Та накажут Муратика в пуканчик. Так и будет потом бегать со страппоном в пуканчике и членом в ротике)))))). Кароче, пиздюлей получит овцееб)))))
ALEXANDRID    04.02.2018, 22:49
Оценка:  +1
ALEXANDRID
хорошо написал)
гость  (аноним)  04.02.2018, 21:53
Оценка:  -6
гость
21.26 Ты рассчитывай на то что бы Усик хотя бы не остался инвалидом..
заУкраину    04.02.2018, 21:26
Оценка:  +6
заУкраину
Посмотрим как Усик разделается с твердолобым осетином.
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