Классный бокс вторые выходные подряд: реакция соцсетей на бой Гассиев – Дортикос
Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу во втором полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии над Юниером Дортикосом.
В Сочи состоялся второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии, в котором Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса.
Таким образом, россиянин объединил чемпионские пояса по версиям IBF и WBA, а также пробился в финал турнира, где встретится с Александром Усиком. Неделей ранее украинец сумел победить Майриса Бриедиса.
Редакция iSport.ua собрала лучшие посты о бое Гассиев – Дортикос в социальной сети Twitter:
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