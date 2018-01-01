Классный бокс вторые выходные подряд: реакция соцсетей на бой Гассиев – Дортикос

Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу во втором полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии над Юниером Дортикосом.

В Сочи состоялся второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии, в котором Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса.

Таким образом, россиянин объединил чемпионские пояса по версиям IBF и WBA, а также пробился в финал турнира, где встретится с Александром Усиком. Неделей ранее украинец сумел победить Майриса Бриедиса.

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