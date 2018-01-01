Переключиться на мобильную версию

Классный бокс вторые выходные подряд: реакция соцсетей на бой Гассиев – Дортикос

Комментариев: 4
Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу во втором полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии над Юниером Дортикосом.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
sport-express.ru

В Сочи состоялся второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии, в котором Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса.

Таким образом, россиянин объединил чемпионские пояса по версиям IBF и WBA, а также пробился в финал турнира, где встретится с Александром Усиком. Неделей ранее украинец сумел победить Майриса Бриедиса.

Редакция iSport.ua собрала лучшие посты о бое Гассиев – Дортикос в социальной сети Twitter:

Читай также реакцию социальных сетей на победу Александра Усика над Майрисом Бриедисом.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Всемирная боксерская суперсерия, реакция соцсетей, Мурат Гассиев, Юниер Дортикос
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь