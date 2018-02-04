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Усик: В финале WBSS сойдутся парни, которые посвятили всю жизнь боксу

Комментариев: 5
Украинский боксер поделился ожиданиями от предстоящего боя за звание абсолютного чемпиона.
Александр Усик
Александр Усик
worldboxingsuperseries.com

Александр Усик поделился мнением о финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против Мурата Гассиева.

"Два парня, которые посвятили свою жизнь боксу, будут демонстрировать все свои навыки. Два парня будут радовать своих болельщиков, будет великолепный бой. Я вас уверяю", – цитирует украинца sportbox.ru

Напомним, Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) сумел нокаутировать Юниера Дортикоса (22-1, 21 КО) в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии и пробился в финал турнира, где его уже ожидал Александр Усик (14-0, 11 КО). Украинец наблюдал за поединком из зала, а после его окончания поднялся в ринг. Боксеры провели первую дуэль взглядов, после чего наш спортсмен сделал селфи с победителем боя.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия, Александр Усик
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  04.02.2018, 16:42
Оценка:  0
гость
Ему там делать нечего это уже ясно всем . скоро про это много будут писать..
pусский  (аноним)  04.02.2018, 16:19
Оценка:  0
pусский
Я не майдаун, чтобы гоп-ать и скакать, но срУсика отхуярят 11 мая, гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  04.02.2018, 14:18
Оценка:  -2
pусский
Пиздeц укропу!
big-pronto36    04.02.2018, 15:04
Оценка:  +1
big-pronto36
Не кажи гоп, поки не перескочиш!!!!!!
гость  (аноним)  04.02.2018, 14:14
Оценка:  -3
гость
Глядя на харю прихлебателя бездарного тренера Усика, переживаем , что нас ждет разочарование! Этот прищепенец и приспособленец уватаманюк, как второй бэнькс для Кличко!
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