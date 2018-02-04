Усик: В финале WBSS сойдутся парни, которые посвятили всю жизнь боксу

Украинский боксер поделился ожиданиями от предстоящего боя за звание абсолютного чемпиона.

Александр Усик поделился мнением о финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против Мурата Гассиева.

"Два парня, которые посвятили свою жизнь боксу, будут демонстрировать все свои навыки. Два парня будут радовать своих болельщиков, будет великолепный бой. Я вас уверяю", – цитирует украинца sportbox.ru

Напомним, Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) сумел нокаутировать Юниера Дортикоса (22-1, 21 КО) в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии и пробился в финал турнира, где его уже ожидал Александр Усик (14-0, 11 КО). Украинец наблюдал за поединком из зала, а после его окончания поднялся в ринг. Боксеры провели первую дуэль взглядов, после чего наш спортсмен сделал селфи с победителем боя.

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