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Тренер Гассиева: Дортикоса болельщики должны быть удовлетворены

Комментариев: 3
Абель Санчес прокомментировал победу своего подопечного в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.
Юниер Дортикос – Мурат Гассиев
Юниер Дортикос – Мурат Гассиев
sport-express.ru

Абель Санчес, тренер российского боксера Мурата Гассиева, отметил, что его команда выполнила план на бой с Юниером Дортикосом. Также он подчеркнул, что соперник показал прекрасный бокс.

"Хотел бы не согласиться с Дортикосом, он никого не разочаровал, – приводит слова наставника Р-Спорт. Его болельщики должны быть удовлетворены, он показал прекрасный бой. Он показал то, что мы ждали. Все прошло по нашему плану. Я говорил Мурату, что рано или поздно он его поймает. Так и произошло, хотя в первых раундах Дортикос нанес определенный урон".

Напомним, Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) сумел нокаутировать Юниера Дортикоса (22-1, 21 КО) в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии и пробился в финал турнира, где его уже ожидал Александр Усик (14-0, 11 КО). Украинец наблюдал за поединком из зала, а после его окончания поднялся в ринг. Боксеры провели первую дуэль взглядов, после чего наш спортсмен сделал селфи с победителем боя.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Юниер Дортикос, Всемирная боксерская суперсерия, Абель Санчес
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  04.02.2018, 15:25
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 04.02.2018, 14:42: Грёбаный хачик!!!
Это ты ему лично скажи, с глазу на глаз.
Москвошвея    04.02.2018, 15:03
Оценка:  +1
Москвошвея
Тренер у Гасиева хороший,про тренера Усика -ничего говорить не буду))Али Башир был супер.
гость  (аноним)  04.02.2018, 14:42
Оценка:  +1
гость
Грёбаный хачик!!!
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