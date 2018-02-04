Бой между Усиком и Гассиевым будет супер – генсек ФБР
Мурат Гассиев пробился в финал Всемирной боксерской суперсерии, где встретится с Александром Усиком.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отметил, что зрителей ждет хороший финал Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.
"У меня чувство, что финал будет супер", – цитирует Кремлева информационное агентство ТАСС.
"Он хочет победы, хочет представлять нашу великую страну", – добавил глава федерации.
Ранее Леон Маргулес, промоутер российского боксера Мурата Гассиева, заверил, что его подопечные нокаутирует Александра Усика в финале WBSS.
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