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Бой между Усиком и Гассиевым будет супер – генсек ФБР

Комментариев: 8
Мурат Гассиев пробился в финал Всемирной боксерской суперсерии, где встретится с Александром Усиком.
Мурат Гассиев – победитель второго полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии
Мурат Гассиев – победитель второго полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии
sport-express.ru

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отметил, что зрителей ждет хороший финал Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.

"У меня чувство, что финал будет супер", – цитирует Кремлева информационное агентство ТАСС.

"Он хочет победы, хочет представлять нашу великую страну", – добавил глава федерации.

Ранее Леон Маргулес, промоутер российского боксера Мурата Гассиева, заверил, что его подопечные нокаутирует Александра Усика в финале WBSS.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия, Александр Усик
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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  04.02.2018, 17:07
Оценка:  0
гость
Carelessangel 16:57 Думаю шо для любителей скачек на майдане бой в Раше более безопасен. Почитай законы саудитов. Це тебя отрезвит. Я один раз там был в приграничном с Бахрейном Хобаре - ни одного открытого женского лица там не увидел.
гость  (аноним)  04.02.2018, 16:55
Оценка:  -1
гость
15. 42 Вы можете и дальше носить бандеровские плакаты и. т. д. Ваша идеология не кем не признается. На что вы надеетесь . те кто рулит этим когда нужно исчезнут. а на вас дураках будут пахать землю..
гость  (аноним)  04.02.2018, 16:35
Оценка:  -1
гость
Идиоты. Политики в финале не будет. Во первых, Усик и Гассиев к дебильным нацикам не относятся. Во вторых, Саудовская Аравия откроет вьезд только узкому кругу. В третьих, оказаться в тюрьме у саудитов за беспорядки, занятие для желающих, мягко говоря, не безопасное.
Carelessangel    04.02.2018, 16:57
Оценка:  0
Carelessangel
кацапы уже хотят перенести финал в парашку,что на это скажешь
pусский  (аноним)  04.02.2018, 16:20
Оценка:  -1
pусский
Конечно супер, Усик упадёт и сдохнет!
смерть_какцапью  (аноним)  04.02.2018, 14:11
Оценка:  +4
смерть_какцапью
гассиевк будут гасить знатно, ватноголовые готовьтесь
кАклы-нищеброды  (аноним)  04.02.2018, 14:00
Оценка:  -5
кАклы-нищеброды
Запасайтесь памперсами, кастрюлеголовые))))) нЕдонация вечных рабов ( то у поляков, то у турок, то у нас, то у немцев, теперь у амеров)
kOkOz    04.02.2018, 15:42
Оценка:  +1
kOkOz
я балдею. это кацапская татаро-финско-венгерская шавка будет еще вякать путинские жополизы получите по полной он Усика Слава Украине!
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