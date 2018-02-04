Гассиев нокаутирует Усика в финале – промоутер

Леон Маргулес – о предстоящем финале Всемирной боксерской суперсерии.

Леон Маргулес, промоутер российского боксера Мурата Гассиева, отметил, что его подопечный провел великий бой против кубинца Юниера Дортикоса. Россиянин нокаутировал соперника в 12-м раунде и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где встретится с украинцем Александром Усиком.

"Мы только что посмотрели великий бой, – приводит Р-Спорт слова Маргулеса. – Мы увидели, как два воина бились изо всех сил, всем сердцем. И сегодня мы, возможно, увидели следующего лучшего боксера в мире, новую суперзвезду. Как можно победить этого парня? В финале он нокаутирует Усика".

Ранее сообщалось о том, что после поединка Гассиев – Дортикос наш боксер Александр Усик поднялся в ринг и сделал селфи с россиянином.

По словам украинца, в финале WBSS болельщиков ожидает красивый бокс.

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