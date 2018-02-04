Гассиев нокаутирует Усика в финале – промоутер
Леон Маргулес, промоутер российского боксера Мурата Гассиева, отметил, что его подопечный провел великий бой против кубинца Юниера Дортикоса. Россиянин нокаутировал соперника в 12-м раунде и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где встретится с украинцем Александром Усиком.
"Мы только что посмотрели великий бой, – приводит Р-Спорт слова Маргулеса. – Мы увидели, как два воина бились изо всех сил, всем сердцем. И сегодня мы, возможно, увидели следующего лучшего боксера в мире, новую суперзвезду. Как можно победить этого парня? В финале он нокаутирует Усика".
Ранее сообщалось о том, что после поединка Гассиев – Дортикос наш боксер Александр Усик поднялся в ринг и сделал селфи с россиянином.
По словам украинца, в финале WBSS болельщиков ожидает красивый бокс.
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победа Усика решением! и при чем без особых усилей перебоксирует!
а Если Саша вырубит Мурата?ты станешь педиком и будешь плакать?