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Гассиев нокаутирует Усика в финале – промоутер

Комментариев: 27
Леон Маргулес – о предстоящем финале Всемирной боксерской суперсерии.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
sport-express.ru

Леон Маргулес, промоутер российского боксера Мурата Гассиева, отметил, что его подопечный провел великий бой против кубинца Юниера Дортикоса. Россиянин нокаутировал соперника в 12-м раунде и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где встретится с украинцем Александром Усиком.

"Мы только что посмотрели великий бой, – приводит Р-Спорт слова Маргулеса. – Мы увидели, как два воина бились изо всех сил, всем сердцем. И сегодня мы, возможно, увидели следующего лучшего боксера в мире, новую суперзвезду. Как можно победить этого парня? В финале он нокаутирует Усика".

Ранее сообщалось о том, что после поединка Гассиев – Дортикос наш боксер Александр Усик поднялся в ринг и сделал селфи с россиянином.

По словам украинца, в финале WBSS болельщиков ожидает красивый бокс.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Юниер Дортикос, Всемирная боксерская суперсерия, Александр Усик, Леон Маргулес
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Комментариев (27)
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pусский  (аноним)  04.02.2018, 17:06
Оценка:  0
pусский
Я БУХАЮ КАК КАК СВИНЬЯ, ГЫ-ГЫ-ГЫ! Наше дело правое, теперя Усика точно отписдят!
іblanofff    04.02.2018, 16:53
Оценка:  0
іblanofff
Пососет писю ваш Мурат.Усик нащелкает чурке по иплу и победит по очкам
гость  (аноним)  04.02.2018, 16:38
Оценка:  -1
гость
У Мурата большое будущее в этом весе и в супер тяжелом весе.. Это уже ярко нарисовалось..
гость  (аноним)  04.02.2018, 16:35
Оценка:  -3
гость
Усик случайный человек в боксе . Он танцор и ему это помогло из начально когда были мешки..Удара ни какого защиты не какой . Даже если она и есть ее разбить одним ударом..
гость  (аноним)  04.02.2018, 16:30
Оценка:  -3
гость
Хо хлы в своей манере . Чем Усику вырубать Мурата . У Мурата вагон здоровья. а у Усика как у хлюпика ..До финала еще далеко и не исключено что Усик сбежит по какой то причине .ему там ловить нечего. он бы проиграл и Дортикосу..
Carelessangel    04.02.2018, 16:26
Оценка:  +1
Carelessangel
сомневаюсь,стиль боя газика идеально подходит к Усику!
победа Усика решением! и при чем без особых усилей перебоксирует!
pусский  (аноним)  04.02.2018, 16:24
Оценка:  -3
pусский
Если Усик не зассыт, 11 мая его заставят писать кровью прямо на канвасе! А отчего? Да оттого, что Россия - страшная сила!
гость  (аноним)  04.02.2018, 15:59
Оценка:  -3
гость
BigTED ТЫ БУДЕШЬ РЫДАТЬ КАК ДОРТИКОС
гость  (аноним)  04.02.2018, 15:40
Оценка:  -4
гость
победит гассиев а вы педики говорливые будете плакать вместе с усиком
BigTED    04.02.2018, 15:49
Оценка:  +3
BigTED
от куда столько дерьма?
а Если Саша вырубит Мурата?ты станешь педиком и будешь плакать?
Жека73    04.02.2018, 16:01
Оценка:  +1
Жека73
Ты как маленький , тролль это , работает он тут , а ты его кормишь . :-)
Um2009    04.02.2018, 15:31
Оценка:  +5
Um2009
От промоутера Гассиева удивительно было бы услышать что-нибудь другое. )) Да, удары у него более плотные и тяжёлые, но это все преимущества Гассиева. Техника, скорость, работа ног, антропометрия на стороне Саши Усика. Саша просто перебоксирует Мурата, при всём уважении к последнему, к гадалке не ходи. )
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