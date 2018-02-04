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Менеджер Гассиева рассказал, когда Мурат начнет подготовку к бою с Усиком

Комментариев: 3
Алексей Васильев – о предстоящем финале Всемирной боксерской суперсерии.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
boxingscene.com

Алексей Васильев, менеджер российского боксера Мурата Гассиева, сообщил, что подготовка спортсмена к финальному поединку Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с украинцем Александром Усиком начнется в марте.

"Мы все переживали, первые раунды были тяжелыми, что-то не получалось, но Мурат не пропускал серьезных ударов. Может быть, это была такая тактика, я не знаю, они вдвоем с Абелем Санчесом ее выстраивают, и никто о ней не знает. 

Теперь Мурат в марте начнет подготовку к бою с Усиком. Мы уверены в победе", – приводит слова Алексея Васильева Р-Спорт.

Напомним, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса и пробился в финал турнира, где проведет поединок с украинцем Александром Усиком.

Смотри также видео нокаута в бою Гассиев – Дортикос и полное видео яркого боя.

Усик, который поднялся в ринг по завершении поединка, анонсировал красивый бокс в финале. Позже Александр и Мурат провели первую дуэль взглядов.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Александр Усик, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  04.02.2018, 17:06
Оценка:  0
гость
Усика разнесет в щепки даже Дортикос.. Усик ближе к финалу свалит как нибудь плавно.. Потому что калекой он точно не захочет остаться.
pусский  (аноним)  04.02.2018, 14:21
Оценка:  -1
pусский
Твой Усик пёрнет пару раз и сдохнет!
its_ok    04.02.2018, 12:22
Оценка:  +1
its_ok
для Усика бой с осетином будет чуть сложнее боя с Хуком, не более. Для Усика тяжкие будут бои с опонентами, у которых манера ведения типа Девида Хея, Роя Джонса мл. и им подобные, пластичные, быстрые, техничные и с ударом ребята. Всех остальных Саша будет лупить, учитывая еще то, что он еще в процесе набора класса и опыта.
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