Менеджер Гассиева рассказал, когда Мурат начнет подготовку к бою с Усиком

Алексей Васильев – о предстоящем финале Всемирной боксерской суперсерии.

Алексей Васильев, менеджер российского боксера Мурата Гассиева, сообщил, что подготовка спортсмена к финальному поединку Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с украинцем Александром Усиком начнется в марте.

"Мы все переживали, первые раунды были тяжелыми, что-то не получалось, но Мурат не пропускал серьезных ударов. Может быть, это была такая тактика, я не знаю, они вдвоем с Абелем Санчесом ее выстраивают, и никто о ней не знает.

Теперь Мурат в марте начнет подготовку к бою с Усиком. Мы уверены в победе", – приводит слова Алексея Васильева Р-Спорт.

Напомним, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса и пробился в финал турнира, где проведет поединок с украинцем Александром Усиком.

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Усик, который поднялся в ринг по завершении поединка, анонсировал красивый бокс в финале. Позже Александр и Мурат провели первую дуэль взглядов.

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