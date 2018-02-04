Усик – о селфи с Гассиевым: Никто не отменял быть людьми

После боя Гассиев – Дортикос наш боксер Александр Усиик поднялся в ринг и пообщался с командой россиянина.

Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) сумел нокаутировать Юниера Дортикоса (22-1, 21 КО) в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии и пробился в финал турнира, где его уже ожидал Александр Усик (14-0, 11 КО).

Украинец наблюдал за поединком из зала, а после его окончания поднялся в ринг. Боксеры провели первую дуэль взглядов, после чего наш спортсмен сделал селфи с победителем боя.

Также Александр Усик перебросился парой слов с тренером россиянина, отметив, что "никто не отменял быть людьми".

Ранее наш боксер поздравил Мурата Гассиева с победой над Юниером Дортикосом.

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