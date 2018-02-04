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Усик – о селфи с Гассиевым: Никто не отменял быть людьми

Комментариев: 14
После боя Гассиев – Дортикос наш боксер Александр Усиик поднялся в ринг и пообщался с командой россиянина.
Селфи Александра Усика с Муратом Гассиевым
Селфи Александра Усика с Муратом Гассиевым
instagram.com/usykaa

Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) сумел нокаутировать Юниера Дортикоса (22-1, 21 КО) в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии и пробился в финал турнира, где его уже ожидал Александр Усик (14-0, 11 КО).

Украинец наблюдал за поединком из зала, а после его окончания поднялся в ринг. Боксеры провели первую дуэль взглядов, после чего наш спортсмен сделал селфи с победителем боя.

Также Александр Усик перебросился парой слов с тренером россиянина, отметив, что "никто не отменял быть людьми".

Ранее наш боксер поздравил Мурата Гассиева с победой над Юниером Дортикосом.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Юниер Дортикос, Всемирная боксерская суперсерия, фото, Александр Усик
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Комментариев (14)
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Осталось 500 символов
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pусский  (аноним)  04.02.2018, 16:25
Оценка:  0
pусский
Не поможет, наш славный горец всё равно его вырубит.
гость  (аноним)  04.02.2018, 14:50
Оценка:  +1
гость
Уважуха Александру! Просто красавчик со своей головой на плечах!!!
Рома  (аноним)  04.02.2018, 14:40
Оценка:  -1
Рома
А вы знали, что Усик в Крыму живет?
Carelessangel    04.02.2018, 16:21
Оценка:  0
Carelessangel
тормоз он уже как го переехал в киев
pусский  (аноним)  04.02.2018, 14:17
Оценка:  -1
pусский
Пиздeц укропу!
гость  (аноним)  04.02.2018, 13:56
Оценка:  -1
гость
сала украине
гость  (аноним)  04.02.2018, 13:42
Оценка:  +1
гость
сфоткал свою жертву))
гость  (аноним)  04.02.2018, 13:12
Оценка:  0
гость
Усик,--настоящий МУЖИК
петенька  (аноним)  04.02.2018, 11:51
Оценка:  +2
петенька
Слава Украине!
гость  (аноним)  04.02.2018, 11:32
Оценка:  +2
гость
Усик не такой дурак, как кажеться. Главное победить.
гость  (аноним)  04.02.2018, 10:17
Оценка:  +2
гость
Правильно Усик сказал ..
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