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Дортикос не сдержал эмоций и расплакался после поражения от Гассиева

Комментариев: 6
Кубинец тяжело перенес первое поражение в карьере.
Мурату Гассиеву пришлось утешать кубинца
Мурату Гассиеву пришлось утешать кубинца
кадр из видео

Юниер Дортикос (22-1, 21 КО) не смог сдержать эмоций после поражения от Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).

Кубинец расплакался на пресс-конференции после поединка.

Напомним, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса и пробился в финал турнира, где проведет поединок с украинцем Александром Усиком.

Смотри также видео нокаута в бою Гассиев – Дортикос и полное видео яркого боя.

Усик, который поднялся в ринг по завершении поединка, анонсировал красивый бокс в финале. Позже Александр и Мурат провели первую дуэль взглядов.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Юниер Дортикос, Всемирная боксерская суперсерия, видео
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Комментариев (6)
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мороз  (аноним)  04.02.2018, 15:44
Оценка:  0
мороз
дортикос очень хорош , ему подтенуть технику в средней и ближней зоне и марату будет тяжело биться с ним , удары у дортикуса на мой взгляд даже по сильнее будут , мы становимся сильнее не когда выигрываем а когда терпим поражение , команда дортикуса сделает выводы , вангую будет реванш 100 %
гость  (аноним)  04.02.2018, 13:58
Оценка:  0
гость
Крутые два боксера. И если Усик с ними будет драться, то шансов не так много на победу у него. Пожелаем удачи Александру в бою.
кАклы быдЛо  (аноним)  04.02.2018, 13:57
Оценка:  0
кАклы быдЛо
Дортикос, мы тебя уважаем. Ты отличный воин и стойкий боец. Жаль, что не ты в финле уработаешь жОвто-блОкитную балерину, за тебя это сделает Железный человек))))
петенька  (аноним)  04.02.2018, 11:52
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  04.02.2018, 11:30
Оценка:  0
гость
Можешь примерить украинец.
петенька  (аноним)  04.02.2018, 09:34
Оценка:  0
петенька
А у него большой?
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