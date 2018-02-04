Дортикос не сдержал эмоций и расплакался после поражения от Гассиева
Юниер Дортикос (22-1, 21 КО) не смог сдержать эмоций после поражения от Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).
Кубинец расплакался на пресс-конференции после поединка.
A beautiful moment as Gassiev comforts an emotional Dorticos. Two warriors! ✌️#GassievDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/hqI8whwFKH— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) February 3, 2018
Напомним, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса и пробился в финал турнира, где проведет поединок с украинцем Александром Усиком.
Смотри также видео нокаута в бою Гассиев – Дортикос и полное видео яркого боя.
Усик, который поднялся в ринг по завершении поединка, анонсировал красивый бокс в финале. Позже Александр и Мурат провели первую дуэль взглядов.
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