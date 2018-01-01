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Гассиев лидировал на записках судей до остановки боя

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Мурат Гассиев выигрывал поединок против Юниера Дортикоса по очкам.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
facebook.com/pg/WBSuperSeries

Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев нокаутировал своего соперника Юниера Дортикоса в 12 раунде полуфинала Всемирной боксерской суперсерии.

Бой выглядел равным, боксеры обменивались одинаково тяжелыми ударами, пока в последнем раунде россиянин не отправил дважды в нокдаун соперника, после чего кубинец и вовсе вылетел за канаты. 

Однако, согласно судейским запискам, до 12 раунда Гассиев лидировал в поединке.

Ранее сообщалось, что в финале турнира WBSS Мурат Гассиев встретится с Александром Усиком. Бой состоится в Джидде 11 мая. Соперники уже успели провести первую битву взглядов.

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Теги: Мурат Гассиев, Юниер Дортикос, Всемирная боксерская суперсерия, бокс
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