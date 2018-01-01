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Гассиев: В финале мы выложимся на 100% и покажем зрелищный бой

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Мурат Гассиев ответил на вопросы журналистов после победы над Юниером Дортикосом.
Мурат Гассиев оценил Юниера Дортикоса
Мурат Гассиев оценил Юниера Дортикоса
facebook.com/WBSuperSeries

Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии о завладел титулом WBA.

По окончании поединка, Гассиев прокомментировал бой и оценил своего соперника, а также поделился ожиданиями от финала турнира, где встретится с чемпионом по версиям WBO и WBC Александром Усиком.

"Дортикос боксер с очень тяжелым ударом. Это тяжелый вес и победителя не угадаешь до последнего. Сегодняшний бой закончился в мою пользу, но точно так же он мог закончиться в пользу Юниера. Получилось так как получилось. Это спорт. Я надеюсь, он здоров. Он вернется и будет еще сильнее. У него сердце воина. Он ни разу не сделал шаг назад, он принимал удары и старался продолжать боксировать.Спасибо моей команде, тренеру и всем, кто мне помогал. Надеюсь, это только начало и мы дальше будем двигаться вперед. 

Конечно, мне было больно. Меня били со всей силы 12 раундов. Я старался каждый раз выполнять наставления тренера. Конечно были ошибки, но сейчас нужно отправится домой, отдохнуть и продолжать готовится к бою.

Я думаю, финальный бой будет для всех фанатов. Мы выложимся на 100%, так что он будет не менее зрелищным, чем сегодня", - сказал Гассиев.

Напомним, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса в ярком бою и теперь в финале проведет бой с украинцем Александром Усиком.

Смотри также видео нокаута боя Гассиев – Дортикос и смотри полное видео яркого боя.

Усик, который поднялся в ринг, анонсировал красивый бокс в финале. Позже Усик и Гассиев провели первую дуэль взглядов.

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Теги: Мурат Гассиев, Юниер Дортикос, Всемирная боксерская суперсерия, бокс
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