Гассиев - Дортикос: видео боя

Гассиев нокаутировал Дортикоса 3 февраля в Сочи в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. Смотрите полный бой Гассиев - Дортикос.

Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса, объединив чемпионские пояса по версиям IBF и WBA и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии.

Бой продлился все отведенные 12 раундов, но до судейского вердикта дело не дошло - за 18 секунд до окончания боя рефери был вынужден остановить бой после того, как Дортикос вылетел за канаты после ударов Мурата.

Напомним, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса в ярком бою и теперь в финале проведет бой с украинцем Александром Усиком.

Смотри также видео нокаута боя Гассиев – Дортикос/

Усик, который поднялся в ринг, анонсировал красивый бокс в финале, а Гассиев пообещал, что оба финалиста выложатся на все 100%. Позже Усик и Гассиев провели первую дуэль взглядов.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!