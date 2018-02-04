Гассиев - Дортикос: видео нокаута

Мурат Гассиев в 12-м раунде нокаутировал Юниера Дортикоса.

Российский боксер Мурат Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса и к своему поясу чемпиона IBF добавил титул WBA в тяжелом весе.

В последнем раунде Гассиев дважды отправил Дортикоса в нокдаун, а за 18 секунд до окончания раунда рефери был вынужден остановить бой после того, как Гассиев отправил кубинца в нокаут, Дортикос вылетел за канаты.

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