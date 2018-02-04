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Гассиев - Дортикос: видео нокаута

Комментариев: 1
Мурат Гассиев в 12-м раунде нокаутировал Юниера Дортикоса.

Российский боксер Мурат Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса и к своему поясу чемпиона IBF добавил титул WBA в тяжелом весе.

В последнем раунде Гассиев дважды отправил Дортикоса в нокдаун, а за 18 секунд до окончания раунда рефери был вынужден остановить бой после того, как Гассиев отправил кубинца в нокаут, Дортикос вылетел за канаты.

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Теги: Мурат Гассиев, Юниер Дортикос, Всемирная боксерская суперсерия, бокс, видео нокаута
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Комментариев (1)
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Поросявые  (аноним)  04.02.2018, 03:25
Оценка:  0
Поросявые
Представляю, какую отбивную сделает буйвол из печени усробалерины)))
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