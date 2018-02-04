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Усик - Гассиев: боксеры провели первую битву взглядов

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Украинец и россиянин встретятся в финале Всемирной боксерской суперсерии.
Александр Усик и Мурат Гассиев
Александр Усик и Мурат Гассиев
кадр из видео

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев вышли в финал Всемирной боксерской суперсерии, который состоится 11 мая В Джидде (Саудовская Аравия).

Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса в полуфинале турнира в Сочи, объединив пояса.

Украинец присутствовал на бое, поэтому после победы россиянина он поднялся в ринг, где боксеры сразились в первой битве взглядов.

Ранее сообщалось, что Усик прокомментировал грядущий бой против Гассиева.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия, бокс
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Комментариев (1)
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Драчинов Порося  (аноним)  04.02.2018, 03:28
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Драчинов Порося
сСыт воин укропитекских земель) сСыт боец света)))) Правильно, проживет подольше)))
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