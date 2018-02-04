Усик - Гассиев: боксеры провели первую битву взглядов

Украинец и россиянин встретятся в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Александр Усик и Мурат Гассиев кадр из видео

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов IBF и WBA Мурат Гассиев вышли в финал Всемирной боксерской суперсерии, который состоится 11 мая В Джидде (Саудовская Аравия).

Мурат Гассиев нокаутировал Юниера Дортикоса в полуфинале турнира в Сочи, объединив пояса.

Украинец присутствовал на бое, поэтому после победы россиянина он поднялся в ринг, где боксеры сразились в первой битве взглядов.

Ранее сообщалось, что Усик прокомментировал грядущий бой против Гассиева.

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