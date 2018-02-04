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Усик: Нас ждет очень красочный бокс в финале

Комментариев: 3
Александр Усик поздравил Гассиева с победой над Дортикосом.
Александр Усик с тренером Сергеем Ватаманюком
Александр Усик с тренером Сергеем Ватаманюком
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Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик после боя Гассиев – Дортикос поднялся в ринг, чтобы поздравить россиянина Мурата Гассиева с победой.

"Хочу поздравить команду Мурата с выходом в финал. Нас ждет очень красочный, красивый бокс в финале", - заявил Усик.

Ранее Усик заявил, что будет ждать в финале того, кто достоин этого.

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Теги: Мурат Гассиев, Александр Усик, бокс, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (3)
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кАклы быдЛо  (аноним)  04.02.2018, 02:01
Оценка:  -1
кАклы быдЛо
Видать все предчувствуете, что Усе тапки, раз так заверещали в бессильной злобе, кАкЛята)))))))
гость  (аноним)  04.02.2018, 01:56
Оценка:  +1
гость
Лезет, потому что не бздит, как бздишь ты на диване, зачуханый!
кАклы быдЛо  (аноним)  04.02.2018, 01:49
Оценка:  -1
кАклы быдЛо
Лучше просто не выходи, танцор)))) И Бриедиса-то не победил толком, зачем под каток лезешь?
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