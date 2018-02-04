Усик: Нас ждет очень красочный бокс в финале

Александр Усик поздравил Гассиева с победой над Дортикосом.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик после боя Гассиев – Дортикос поднялся в ринг, чтобы поздравить россиянина Мурата Гассиева с победой.

"Хочу поздравить команду Мурата с выходом в финал. Нас ждет очень красочный, красивый бокс в финале", - заявил Усик.

Ранее Усик заявил, что будет ждать в финале того, кто достоин этого.

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