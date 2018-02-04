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Гассиев нокаутировал Дортикоса в ярком бою

Комментариев: 2
Мурат Гассиев вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, став соперником Александра Усика.
Гассиев нокаутировал Дортикоса в ярком бою

Российский боксер Мурат Гассиев победил кубинца Юньера Дортикоса, объединив чемпионские пояса по версиям IBF и WBA и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии.

В начале боя активнее выглядел Дортикос, но ближе к средине Гассиев увеличил темп и прощупал слабое место соперника – апперкоты Мурата легко доходили до цели.

Дортикос проявил невиданную стойкость, особенно в 11-м раунде, когда его повело после плотного пропущенного удара.

Но в последнем, 12-м раунде, Гассиев все же добился своего – он дважды отправил Дортикоса в нокдаун, а за 18 секунд до окончания боя рефери был вынужден остановить бой после того, как Дортикос вылетел за канаты после ударов Мурата.

Таким образом, Мурат Гассиев стал соперником Александра Усика в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии, который состоится в мае в Саудовской Аравии.

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Теги: Мурат Гассиев, бокс, Юниер Дортикос, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (2)
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Radze91    04.02.2018, 01:41
Оценка:  +2
Radze91
Больше поразил момент , когда Мурату команда повесила на шею флаг Республики , пришли дяди сняли , начали вешать российский и футболку с пУТИНЫМ напялили ... Система :-)
гость  (аноним)  04.02.2018, 01:30
Оценка:  +1
гость
Отличный бой! Достойный финалист!
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