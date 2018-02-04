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Усик: В финале жду того, кто этого достоин

Комментариев: 3
Александр Усик рассказал о бое с Бриедисом, ближайших планах и следующем сопернике.
Александр Усик
Александр Усик
K2Promotion

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик признался в любви Всемирной боксерской суперсерии, рассказал о переходе в супертяжи и кого хочет видеть соперником в финале WBSS.

"Бой с Бриедисом - это была наработка, от меня ждали немного другого. Тот бокс, который был в Риге, я и хотел показать.

Многим организаторам формат WBSS может быть не выгодным, потому что некоторые спортсмены имеют контракты с ТВ и они не хотят терять пояса, поэтому маринуют их. Но я благодарен Всевышнему за этот турнир и за возможность выступать в нем.

Прогноз на Гассиев - Дортикос? Когда в ринг выходят два чемпиона - это всегда 50 на 50. Такие поединки становятся известными, о них потом говорят. Я жду хорошего бокса. Я люблю, когда показывают бокс, когда есть какая-то стратегия.. А когда вышел и выдал нокаут - непонятно, что ты нарабатывал.

У меня есть мечта выступать в супертяжах и мои габариты это позволяют.

Популярность? Я не жду признания от людей, мне это не нужно. Мне нужно спастись. Люди поддерживают тогда, когда у тебя есть пояса, когда они пропадают - о тебе забывают. А мне нужна поддержка Всевышнего и я об этом ему каждый день говорю.

Соперник в финале? Мне абсолютно все равно, с кем боксировать в финале. Я буду ждать в финале того, кто достоин этого. У меня нет никаких предпочтений".

Ранее сообщалось, что Усик назвал фаворитом боя Гассиев - Дортикос россиянина.

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Теги: Александр Усик, Всемирная боксерская суперсерия, бокс
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Комментариев (3)
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кАклы быдЛо  (аноним)  04.02.2018, 01:29
Оценка:  -2
кАклы быдЛо
СвятоЗяблик, сВины-то как раз вы, салоеды))) Могу даже напомнить, почему... Когда крычаки на вас совершали набеги, они не забирали свиней, так как считали грязными животными. Вот твои предки их и научились любить))) И опозорился-то в аккурат ваш балерун)))
кАклы быдЛо  (аноним)  04.02.2018, 01:07
Оценка:  -2
кАклы быдЛо
Ну все, уССусик, готовься стать уСРусиком))) П..дец твоей печени))))
CBETO3AP    04.02.2018, 01:17
Оценка:  +1
CBETO3AP
ты свин ,хрбкай у себя дома)не позорься
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