Усик патриотично заявился в Сочи на бой Гассиев - Дортикос

Украинский боксер подготовился к поездке в Россию.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик оригинально подготовился к поездке в Сочи, куда украинец прибыл на второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии Гассиев - Дортикос.

Глядя на чемпиона, сразу не поймешь, в чем проявляется патриотизм, но позируя для фото, Усик поднял штаны под которыми оказались желто-синие гетры.

Фотографией поделилась Алина Шатерникова на своей странице в Facebook.

Александр Усик

Ранее сообщалось, что Усику в Сочи вручили золотой именной пояс.

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