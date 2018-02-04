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Усик патриотично заявился в Сочи на бой Гассиев - Дортикос

Комментариев: 3
Украинский боксер подготовился к поездке в Россию.
Александр Усик и Сергей Ватаманюк
Александр Усик и Сергей Ватаманюк
K2Promotion

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик оригинально подготовился к поездке в Сочи, куда украинец прибыл на второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии Гассиев - Дортикос.

Глядя на чемпиона, сразу не поймешь, в чем проявляется патриотизм, но позируя для фото, Усик поднял штаны под которыми оказались желто-синие гетры. 

Фотографией поделилась Алина Шатерникова на своей странице в Facebook.

Александр Усик
Александр Усик

Ранее сообщалось, что Усику в Сочи вручили золотой именной пояс.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, Юниер Дортикос, Всемирная боксерская суперсерия, бокс
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Комментариев (3)
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кАклы-нищеброды  (аноним)  04.02.2018, 01:19
Оценка:  -3
кАклы-нищеброды
Гассиев только что дал интервью на английском, также владеет франзузским)))) ваше чМо открывало рот на ломанном русском))) Это так, об интелектуальном уровне, чтоб ваши хЭрои про "тУПого Буйвола" не кАКЛявКали)))
гость  (аноним)  04.02.2018, 00:40
Оценка:  -4
гость
Мозгами выделяться надо, МОЗГАМИ. А не тупостью своей хвастаться.
its_ok    04.02.2018, 00:37
Оценка:  +3
its_ok
смотрю бой Гассиев - Дортикос, 5 раунд. Усик любого из них просто убьет, без шансов
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