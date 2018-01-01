Усик: В бое с Бриедисом приходилось самому лезть в атаку

Александр Усик еще раз прокомментировал решение судей в бою против Майриса Бриедиса.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик рассказал, что бой с Майрисом Бриедисом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии развивался по его плану и он не сомневался в своей победе над латвиейцем.

"Мне нужен был именно такой бой. Я провел его так, как хотел, лез в атаку. Я ждал агрессии от Майриса, чтобы ловить его на контратаке, но так как он мало наступал, то приходилось самому лезть в атаку. Я согласен с решениями судей, я абсолютно не переживал о том, как они посчитают бой и сейчас не переживаю об этом", - сказал Усик.

Кроме того, украинец еще раз отметил, что в бое Гассиев - Дортикос фаворитом считает россиянина.

"Шансы соперников равны. Хотя мне кажется, что фаворит все-таки Мурат. Дело в том, что Дортикос стал в последнее время очень много говорить, это значит, что он не уверен в себе, - цитирует Усика Спорт-экспресс.

Напомним, Александр Усик прибыл в Сочи на бой Гассиев - Дортикос, чтобы лично увидеть, как будет определяться его следующий соперник.

Ранее сообщалось, что Юниер Дортикос уверен в своей победе и пообещал нокаутировать соперника.

Поединок Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи.

Отметим, что на нашем сайте пройдет онлайн трансляция боя Гассиев – Дортикос.

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