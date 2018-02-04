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Лебедев: Скорее всего, в бое Гассиев - Дортикос будет нокаут

Комментариев: 1
Денис Лебедев прокомментировал предстоящий бой Гассиев - Дортикос.
Денис Лебедев
Денис Лебедев
vsenabox.ru

Российский "чемпион в отпуске" Денис Лебедев считает, что в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии больше шансов на победу у Мурата Гассиева, чем у Юниера Дортикоса.

Тем не менее, Леедев не стал недооценивать кубинца, отметив, что у него самый сильный удар среди участников турнира. Главным в прогнозе россиянина стало то, что бой закончится нокаутом с вероятностью 85%.

"Мне кажется, у Мурата шансов на победу больше. На мой взгляд, у него лучшая школа, больший багаж. Но сумеет ли он этим воспользоваться, будет ли разнообразен? Это зависит от его плана на бой. Кубинца ни в коем случае нельзя недооценивать, у него удар ничуть не слабее, чем у Гассиева. Мне даже кажется, что у него он самый тяжелый из всех участников Суперсерии.

Задача – заставить Дортикоса гонять воздух, его рука не должна достигать цели, не должна попадать ни в плечо, ни в перчатку, никуда. Его удары больны в любом случае, даже если приходятся по блоку. А вот если он начнет промахиваться, то бой, можно сказать, у вас в кармане. Особенно учитывая, как жестко может ударить сам Мурат... Тут будет нокаут с вероятностью в 85 процентов", - цитирует Лебедева Спорт-экспресс.

Ранее сообщалось, что WBA перевела Лебедева в статус "чемпиона в отпуске", что позволило поставить пояс ассоциации на кон в бою Гассиев - Дортикос. Сам боксер посчитал такое решение справедливым.

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Теги: Денис Лебедев, Мурат Гассиев, Юниер Дортикос, Всемирная боксерская суперсерия, бокс
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Комментариев (1)
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Порося говно  (аноним)  04.02.2018, 01:46
Оценка:  0
Порося говно
Ну ты реально Нострадамус, десантура)))
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