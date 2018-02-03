Усику в Сочи вручили именной золотой пояс
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик вместе со своим тренером Сергеем Ватаманюком и промоутером Александром Красюком прибыл в Сочи на бой полуфинала Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом.
Украинца ждала приятная неожиданность - Усик получил в подарок от Федерации профессионального бокса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России золотой именной пояс, который передаст в музей Национальной лиги профи-бокса Украины.
Усику в Сочи вручили именной золотой пояс 🎁 Чемпион мира в крузервейте по версиям @worldboxingorg и @wbcboxing @usykaa (14-0, 11 КО) прибыл в #Сочи, чтобы воочию понаблюдать за тем, как будет определятся его соперник по полуфиналу @wbsuperseries в бою между @murat_gassiev (25-0, 18 КО) и Юниэром Дортикосом @dorticosko (22-0, 21 КО). Также украинец получил в подарок от Федерации профессионального бокса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России @skv_boxing именной золотой пояс, который передаст в музей Национальной лиги профи-бокса Украины. Бой #Гассиев - #Дортикос пройдёт в Сочи вечером в субботу. Начало - в 23:00. #бокс #александрусик #новостибокса #гассиевдортикос #boxing #usyk #gassievdorticos #wbss #luckypunchnet
Напомним, полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи.
Отметим, что на нашем сайте пройдет онлайн трансляция боя Гассиев – Дортикос.
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