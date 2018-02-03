Усику в Сочи вручили именной золотой пояс

Украинец получил подарок от Федерации профессионального бокса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик вместе со своим тренером Сергеем Ватаманюком и промоутером Александром Красюком прибыл в Сочи на бой полуфинала Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом.

Украинца ждала приятная неожиданность - Усик получил в подарок от Федерации профессионального бокса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России золотой именной пояс, который передаст в музей Национальной лиги профи-бокса Украины.

Напомним, полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом состоится 3 февраля в Сочи.

Отметим, что на нашем сайте пройдет онлайн трансляция боя Гассиев – Дортикос.

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