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Хан назвал потенциальных соперников после Ло Греко

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Боксер анонсировал большой бой в декабре.
Амир Хан
Амир Хан
Getty Images

Экс-чемпион мира Амир Хан поделился планами на текущий год и анонсировал громкий бой в декабре.

По его словам, после боя против Ло Греко, он может боксировать с Келлом Бруком, Эрролом Спенсом, Китом Турманом или провести реванш с Дэнни Гарсией.

"Сначала меня ждет бой с Ло Греко, после чего, вероятно, я вернусь на ринг в августе. Затем у нас, наверное, будет большой бой в декабре. У нас несколько вариантов соперников, это может быть поединок с Келлом Бруком, Эрролом Спенсом, Китом Турманом или реванш с Дэнни Гарсией.

Спенс очень впечатляет. Он очень хороший боксер. Он один из лучших в весовой категории и я его очень уважаю. Турман также хорош. В полусреднем весе есть серьезные соперники и я уважаю каждого из них", - цитирует Хана BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Хан и Ло Греко устроили потасовку на пресс-конференции.

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Теги: Амир Хан, бокс, бой
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