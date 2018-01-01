Сондерс: Альварес рискует, согласившись на бой с Головкиным

Британский боксер поделился мнением о реванше Головкин – Альварес.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес во время первого боя Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс считает, что Сауль Альварес идет на риск, согласившись на реванш с Геннадием Головкиным

"Если вечер бокса организовывает Оскар де ла Хойя, то в близком бою победа всегда достанется его подопечному Саулю Альваресу. Альварес приносит де ла Хойе большие деньги, потерять такое никто не захочет.

Бой с Геннадием Головкиным можно считать оправданным риском. На кону примерно по 100 миллионов долларов для каждого. Головкин может его побить, но за такие деньги можно пойти на такой риск. За бой со мной Альварес получил бы 25 миллионов долларов. И риск бы тоже был", – цитирует Билли Джо Сондерса Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что стало известно вероятное место проведения боя Альварес – Головкин.

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