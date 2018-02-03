Ломаченко продемонстрировал незаурядную технику в хоккее
Украинский боксер поделился видео в соцсети.
Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) подтвердил, что хоккей является одним из его любимых видов спорта.
Боксер на своей странице в Instagram поделился видео с лучшими моментами своей игры в родном Белгород-Днестровском:
Ранее сообщалось, что Кроуфорд не считает Ломаченко лучшим боксером P4P.
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