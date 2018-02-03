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Ломаченко продемонстрировал незаурядную технику в хоккее

Комментариев: 4
Украинский боксер поделился видео в соцсети.
Ломаченко любит хоккей
Ломаченко любит хоккей
instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) подтвердил, что хоккей является одним из его любимых видов спорта.

Боксер на своей странице в Instagram поделился видео с лучшими моментами своей игры в родном Белгород-Днестровском:

 

🥅🏒🤖

Допис, поширений LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy)

Ранее сообщалось, что Кроуфорд не считает Ломаченко лучшим боксером P4P.

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Теги: Василий Ломаченко, хоккей, видео, вне игры, бокс
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Комментариев (4)
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Осталось 500 символов
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гость  (аноним)  03.02.2018, 15:31
Оценка:  0
гость
Таких Лохов нужно еще поискать..
гость  (аноним)  03.02.2018, 14:39
Оценка:  0
гость
Ломаченко на все руки мастер . Мастер Пиара.
гость  (аноним)  03.02.2018, 14:33
Оценка:  0
гость
А ты это спроси у Поветкина...
гость  (аноним)  03.02.2018, 14:23
Оценка:  0
гость
а пахать , сеять -не пробовал?
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