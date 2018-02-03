Уже скоро состоится второй полуфинал WBSS, подписывайся на канал о боксе в Telegram
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Совсем скоро состоится второй полуфинал Всемирной серии бокса (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
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