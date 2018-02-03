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Уже скоро состоится второй полуфинал WBSS, подписывайся на канал о боксе в Telegram

Комментариев: 3
Все самое важное и интересное на нашем новом канале о боксе!
Бой Гассиев - Дортикос пройдет 3 февраля в Сочи
Бой Гассиев - Дортикос пройдет 3 февраля в Сочи
facebook.com/pg/WBSuperSeries

Совсем скоро состоится второй полуфинал Всемирной серии бокса (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.

Подписывайся на наш боксерский канал, чтобы знать больше. Здесь мы публикуем все самое интересное, а также то, что нельзя оставлять без внимания:

Канал о боксе

Также заходи на наш общий канал iSport.ua, чтобы быть в курсе всего:

Канал iSport.ua

А для фанатов киевского Динамо и Шахтера у нас тоже есть кое-то интересное:

Канал о Динамо
Канал о Шахтере

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Теги: бокс, Шахтер, Динамо Киев, Telegram
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  03.02.2018, 16:32
Оценка:  0
pусский
А нахуя мне? Сёдня Гассиев ёбнет кубинца, затем срУсика, и станет круче нигры Холифилда!
гость  (аноним)  03.02.2018, 15:12
Оценка:  0
гость
Хотя бы Усик не сбежал с финала . Выбросит эти пояса пока живой. Скажет.. Нужно учиться на чужих ошибках..
гость  (аноним)  03.02.2018, 15:08
Оценка:  0
гость
Усик пусть смотрит и мотает на свой ус.. Как настоящие боксеры дерутся. А не гладят как Вусик..
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