Уже скоро состоится второй полуфинал WBSS, подписывайся на канал о боксе в Telegram

Все самое важное и интересное на нашем новом канале о боксе!

Совсем скоро состоится второй полуфинал Всемирной серии бокса (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.

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