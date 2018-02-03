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Силлах: Пакьяо давно на спаде, не хотелось бы увидеть его избитым молодым Ломаченко

Комментариев: 5
Украинский боксер поделился мнением о возможном бое Ломаченко – Пакьяо.
Исмаил Силлах
Исмаил Силлах
boxnews.com.ua

Украинский тяжеловес Исмаил Силлах (25-5, 19 КО) назвал Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО) стоячим мешком в бою с Василием Ломаченко (10-1, 8 КО), а также заявил, что хотел бы увидеть бой украинца с Майки Гарсией (37-0, 30 КО):

"В бою с Ригондо в своей манере Ломаченко был красавчиком. Он сделал столько, сколько нужно для победы. Думаю, он даже не накатывал больше 50% своей мощи. Он начал спокойно – делал свое дело: набрасывал удары. От Ригондо я не ожидал такого. Может это психологическое давление сказалось, но он был сточим мешком. Мы не можем знать всех подводных камней, может, он болел неделю до боя. Ригондо плохо выступил, но, с другой стороны, Вася сделал все.

У них очень умная команда. Они все грамотно делают. Думаю, они правильно подведут его к хорошим боям с именитыми соперниками, после которых он сможет возглавить и продолжать оставаться на вершине рейтинга лучшего боксера мира.

Сейчас показывается Майки Гарсия. Думаю, это был бы большой бой. Линарес? Думаю, что это непростой соперник, но не такой прям топовый. С Гарсией, думаю, было бы вообще супер. Ближайшие год-два они придумают такой бой.

С Кроуфордом было бы интересно, но он еще поднялся в весе. О Пакьяо начали говорить, но кто-то сравнивал этот бой с Пакьяо – Де Ла Хойя. Но не хотелось бы увидеть филиппинца на спаде избитым молодым пацаном", – сказал Силлах.

Напомним, тренер Пакьяо заявил, что филиппинец без проблем победит Ломаченко в ринге.

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Теги: Исмаил Силлах, Василий Ломаченко, Мэнни Пакьяо, Гильермо Ригондо, бокс
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  03.02.2018, 15:16
Оценка:  0
гость
Силлаха самого пиздят два раза в год как по расписанию.. Советчик хренов..
гость  (аноним)  03.02.2018, 11:30
Оценка:  0
гость
Мнение эксперта, проигравшего нокаутом в первых раундах все свои бои. Дорогого стоит.
петенька  (аноним)  03.02.2018, 10:33
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  03.02.2018, 09:59
Оценка:  0
гость
Таких Ломаченок Пак двоих сделает..
гость  (аноним)  03.02.2018, 09:48
Оценка:  0
гость
Ты еще избей Пака. он таких ломаченок один сделает. Лом недавно сам говорил что с Паком ему еще рано .. А теперь уже получается поздно .. Сцыкун. Кто бы чего говорил но только не Силлах..
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