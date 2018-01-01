Кроуфорд не считает Ломаченко лучшим боксером P4P

Теренс Кроуфорд назвал Василия Ломаченко талантливым боксером.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд считает, что украинец Василий Ломаченко не является лучшим боксером года:

"Он очень талантлив, но я не считаю его боксером года и лучшим вне зависимости от весовых категорий.

Однажды я сказал, что если Ломаченко поднимется на две весовые категории и встретится со мной, то я побью его. Но никто не станет восхвалять меня – все скажут, что он слишком маленький для меня.

Но в прошлом году Ломаченко встретился с Ригондо, который поднялся на две весовые. Ему куча лет, он провел что-то вроде двух раундов за два года и выступил так себе. Но все восхваляли Ломаченко за эту победу. Какие-то двойные стандарты", – сказал Кроуфорд в комментарии Yahoo! Sports.

Отметим, что тренер Пакьяо Фредди Роуч заявив, что его подопечный без проблем победит Ломаченко.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Пакьяо продолжают договариваться о бое.

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