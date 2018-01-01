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Фьюри – Бриггсу: Я отправлю тебе контракт на бой, подпиши его

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Британец ответил на слова американского ветерана.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
twitter.com/tyson_fury

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что отправил контракт о бое для американского тяжеловеса Шеннона Бриггса.

"Шеннон Бриггс! Во-первых, Let’s go champ! Во-вторых, я отправлю тебе контракт на бой, подпиши его! Поддерживай форму, подкачайся, поспаррингуй, контракт от меня уже в пути!", – приводит слова британца AllBoxing.ru.

Ранее Шеннон Бриггс заявил, что Фьюри боится его и предпочитает избегать боя с ним, а также пообещал сломать ему все пальцы.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Шеннон Бриггс, Тайсон Фьюри
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