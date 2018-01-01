Бриггс: Фьюри предпочел избежать боя со мной, хотя я готов драться за копейки
Американский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс заявил, что Тайсон Фьюри боится драться против него.
"Фьюри боится меня. Боится настолько, что уже даже отказался от титула. Но, по правде говоря, он – не единственный трус в дивизионе. Они все меня боятся.
Он предпочел избежать боя. Даже несмотря на то, что я готов драться за копейки. Я так и сказал ему: "Готов надрать тебе зад даже за 1 фунт". Но от меня хрен сбежишь. Я отправлюсь в Манчестер, выясню, где он живет, и нагряну к нему в гости.
Они делают все, чтобы вывести меня из игры. Говорят, что я – чокнутый. Хотя, на самом деле, так оно и есть. Они пойдут на что угодно, только чтобы не драться со мной. Ведь я – лучший чемпион хэвивейта за всю историю бокса. Let's Go Champ!", – рассказал Бриггс в интервью WorldBoxingNews.
Ранее Шеннон Бриггс заявил, что избавит бокс от Тайсона Фьюри и поломает ему пальцы.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил