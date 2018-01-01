Тренер Усика: У нас было несколько планов-заготовок и Саша сумел их реализовать

Сергей Ватаманюк поделился мнением о результате боя Усик – Бриедис.

Тренер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александра Усика (14-0, 11 КО) Сергей Ватаманюк не понимает, как один из судей поединка против Майриса Бриедиса (23-1, 18 КО) сумел зафиксировать ничью.

"Если говорить о тяжелом весе, то на данный момент я не могу вспомнить настолько захватывающего поединка, в котором бы встречались два чемпиона мира, как бой Усик – Бриедис. Если мне не изменяет память, то Дэвид Хэй был единственным, кто владел несколькими поясами в этом дивизионе.

У нас было несколько планов-заготовок и Саша сумел реализовать, практически сумел реализовать все то, что мы планировали. Все эти планы были переплетены между собой.

Счет судьи 114-114? У меня сомнений по поводу победы Александра в этом поединке совсем не было. Возможно, я ждал, каким будет счет после 12 раундов – это единственное, что беспокоило. Но человек, который в таком поединке дает ничью… он был либо заинтересован в этом, либо есть еще какие-то вещи, благодаря которым он увидел ничью", – сказал Ватаманюк в интервью XSPORT.

Ранее сообщалось, что Александр Усик в тяжелом бою добыл победу над Майрисом Бриедисом. После боя в ринге Усик признался, что это были самые тяжелые 12 раундов, которые он проводил. Перед боем украинец патриотично вышел на ринг.

Для тех, кто пропустил бой – смотрите полное видео поединка Александра Усика и Майриса Бриедиса. Смотрите также статистику ударов поединка Усик – Бриедис.

На пресс-конференции после боя Бриедис выразил надежду на реванш, а Усик признался, что Майрис не удивил его, и он с командой выполнил задачу, поэтому возвращается домой с двумя чемпионскими поясами.

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