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Роуч: Пакьяо без проблем победит Ломаченко

Комментариев: 2
Тренер Пакьяо уверен в победе своего подопечного в возможном бое с украинцем.
Мэнни Пакьяо и Фредди Роуч
Мэнни Пакьяо и Фредди Роуч
Getty Images

Тренер бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо, Фредди Роуч, прокомментировал возможный бой своего подопечного против чемпиона WBO в первом легком весе украинца Василия Ломаченко.

"Если Ломаченко встретится с Пакьяо, то Мэнни без проблем победит Василия. Ломаченко хороший боксер, но настоящий мастер, каким является Пакьяо, легко возьмет верх в таком бою.

Думаю, если Василий окажется на ринге с Мэнни, то победитель будет очевиден", – заявил Роуч в интервью Fighthub.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Пакьяо продолжают договариваться о бое.

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Теги: Фредди Роуч, Мэнни Пакьяо, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  02.02.2018, 13:34
Оценка:  0
петенька
Та трахнут в пуканчик этого филиппинского пенсионера, без базара)))))). Кто то хочет в пуканчик от Роуча, россияне ? Организую))))).
Peyot    02.02.2018, 13:01
Оценка:  0
Peyot
ну да нуда... за бабки которые светят от этого боя я бы тоже утверждал что пенсионер пакьяо даже побьет братьев Кличко причем обоих одновременно!
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