Лебедев считает справедливым решение WBA о переводе его в "чемпионы в отпуске"

Денис Лебедев не планирует завершать карьеру и хочет провести бой против победителя WBSS.

Российский боксер прокомментировал решение WBA о переводе его в статус "чемпиона в отпуске".

По его словам, организация поступила справедливо и он изъявил желание встретиться с победителем Всемирной боксерской суперсерии.

"Учитывая, что я уже долгое время не боксировал, не защищал титул, это справедливое решение. Наверное, даже хорошее отношение с этой организацией позволило меня совсем не освободить, а сделать "чемпионом в отпуске". Это хорошее и справедливое решение. Конечно, хочу встретиться с победителей суперсерии. Победитель этого турнира – это, на современном жаргоне, крутой парень. О завершении карьеры, конечно, пока не думаю. Есть еще дела. Но жизнь сама диктует свои условия, поживем – увидим", – цитирует Лебедева РИА Новости.

Напомним, Всемирная боксерская ассоциация лишила россиянина Дениса Лебедева чемпионского титула по версии WBA. Мотивируя это тем, что 38-летней спортсмен не участвует во Всемирной боксерской суперсерии. Таким образом, Лебедеву дали статус "чемпион в отпуске".

Из этого следует, что в полуфинальном поединке WBSS Гассиев - Дортикос на кону будет полноценный пояс WBA.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram.