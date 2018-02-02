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Лебедев считает справедливым решение WBA о переводе его в "чемпионы в отпуске"

Комментариев: 2
Денис Лебедев не планирует завершать карьеру и хочет провести бой против победителя WBSS.
Денис Лебедев
Денис Лебедев
vsenabox.ru

Российский боксер прокомментировал решение WBA о переводе его в статус "чемпиона в отпуске".

По его словам, организация поступила справедливо и он изъявил желание встретиться с победителем Всемирной боксерской суперсерии.

"Учитывая, что я уже долгое время не боксировал, не защищал титул, это справедливое решение. Наверное, даже хорошее отношение с этой организацией позволило меня совсем не освободить, а сделать "чемпионом в отпуске". Это хорошее и справедливое решение. Конечно, хочу встретиться с победителей суперсерии. Победитель этого турнира – это, на современном жаргоне, крутой парень. О завершении карьеры, конечно, пока не думаю. Есть еще дела. Но жизнь сама диктует свои условия, поживем – увидим", – цитирует Лебедева РИА Новости.

Напомним, Всемирная боксерская ассоциация лишила россиянина Дениса Лебедева чемпионского титула по версии WBA. Мотивируя это тем, что 38-летней спортсмен не участвует во Всемирной боксерской суперсерии. Таким образом, Лебедеву дали статус "чемпион в отпуске".

Из этого следует, что в полуфинальном поединке WBSS Гассиев - Дортикос на кону будет полноценный пояс WBA.

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Теги: Денис Лебедев, WBA, бокс
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  02.02.2018, 13:37
Оценка:  0
петенька
Засуну ему берет в ротик, а член в пуканчик, и будет лебедь на моем члене весело порхать, махая крыльями. Прикольно, твою мать)))). Кто то еще хочет от меня в пукан, россияне ?
utekai    02.02.2018, 12:35
Оценка:  0
utekai
кому ты нужен, олень? Чемпион серии пройдет три боя с топами в своем весе,а потом с тобой -клоуном должен выйти?
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