Украинский боксер проведет бой за звание чемпиона Европы

Украинец Сергей Демченко встретится с Домиником Безелем.

Украинский полутяжеловес Сергей Демченко проведет бой за титул чемпиона Европы (EBU) против Доминика Безеля. Поединок состоится 3 марта 2018 года.

Соперником украинца должен был стать Каро Мурат, но тот отказался от титула EBU в пользу вакантного пояса IBO, в результате чего для Демченко начали искать нового соперника.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Виктор Постол сразится с американцем Риджисом Прогрейсом за титул "временного" чемпиона по версии WBC в первом полусреднем весе.

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