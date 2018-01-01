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Украинский боксер проведет бой за звание чемпиона Европы

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Украинец Сергей Демченко встретится с Домиником Безелем.
Сергей Демченко
Сергей Демченко

Украинский полутяжеловес Сергей Демченко проведет бой за титул чемпиона Европы (EBU) против Доминика Безеля. Поединок состоится 3 марта 2018 года.

Соперником украинца должен был стать Каро Мурат, но тот отказался от титула EBU в пользу вакантного пояса IBO, в результате чего для Демченко начали искать нового соперника.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Виктор Постол сразится с американцем Риджисом Прогрейсом за титул "временного" чемпиона по версии WBC в первом полусреднем весе.

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Теги: Сергей Демченко, бокс, EBU
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