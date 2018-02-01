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Менеджер Лебедева: О завершении карьеры Денисом речи пока не идет

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Вадим Корнилов заявил, что его клиент пока не думает завершать карьеру.
Денис Лебедев
Денис Лебедев
Getty Images

Менеджер Дениса Лебедева Вадим Корнилов заявил, что его клиент не думает о завершении карьеры, несмотря на статус "чемпиона в отпуске".

"Это было ожидаемо, мы это обсуждали последние три месяца. Победитель турнира будет обязан встретиться с Лебедевым. О завершении карьеры Денисом речи пока не идет. 

Он ждет результатов суперсерии, он хочет драться с победителем, он заинтересован. Мы планировали следующий бой Дениса на март-апрель, но по регламенту Денис не имеет права проводить боев до 11 мая, когда пройдет финал WBSS. Будем смотреть", – приводит слова менеджера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Лебедев защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Денис Лебедев
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