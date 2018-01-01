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Головкин получил приз Легенды бокса

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Президент WBC вручил казахскому боксеру авторитетную награду.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA, IBF и WBC казах Геннадий Головкин получил награду "Легенда бокса" в номинации "Боксер года", сообщает "Р-Спорт".

Как сообщает издание, церемония проходила в рамках международного боксерского форума, который проходил в Сочи. Приз казаху вручал президент WBC Маурисио Сулейман.

Ранее стало известно вероятное место проведения боя Альварес – Головкин.

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Теги: бокс, бои, единоборства, Геннадий Головкин, Маурисио Сулейман
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